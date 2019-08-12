С начала 2020 года платная рыбалка останется только на спецводоемах

Новые правила для любительского отлова рыбы вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника Росрыболовства Виталия Молокова.

Новые требования, по словам главы надзорного ведомства, всего лишь обобщат установленные ранее правила, которые не разрешают отлавливать рыбу сетью и использовать электроудочки.

Раньше запрет на отлов рыбы сетью распространялся на отдельные бассейны, сейчас его действие станет общим для всех водоемов РФ. Исключение будет сделано для некоторых категорий рыболовов в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где ловля рыбы является основным источником пропитания.

Всё так же запрещено будет использовать взрывчатку, электронные средства для обнаружения рыбы под водой, запрещен лов вне воды и на территориях пляжей и купален.

Послаблением в новых правилах станет освобождение российских водоемов от платных условий рыбалки. На возмездной основе рыболовство сохранится только в тех местах, где рыбу выращивают специально.