Опрос выявил долю москвичей среди пришедших на согласованный митинг 10 августа

Большинство пришедших 10 августа на проспект Академика Сахарова постоянно проживают в Москве и Подмосковье.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного по инициативе политолога Алексея Захарова и антрополога Александры Архиповой, пишут «Ведомости».

Сообщается, что 80% респондентов постоянно проживают в Москве. При этом уроженцами столицы оказались 49% от всех опрошенных и 56% от постоянно проживающих в городе. Жителями Московской области назвали себя 17% участников опроса. Всего были опрошены более трехсот участников акции.

В полиции ранее указывали на то, что большое число задержанных во время в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму являются иногородними по прописке.

На проспекте Сахарова 10 августа состоялся согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в котором, по информации «Белого счетчика», приняло участие около 50 тысяч человек. Таким образом, мероприятие стало самым масштабным из согласованных митингов с 2013 года. В соответствии с официальными данными, число участников акции составило 20 тысяч человек.