Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы

Минобрнауки опубликовало план изменения показателей эффективности университетов, где будут ужесточены правила приема абитуриентов в вузы Санкт-Петербурга и Москвы. При этом в ведомстве предлагают снизить запросы в региональных высших школах, соообщает «Парламентская газета».

Предполагается, что абитуриент сможет поступить в столичный вуз только при результатах ЕГЭ по запрашиваемым предметам — не ниже 67 баллов (причем даже на непопулярные специальности). При этом в вузы на периферии можно будет поступать с 60 баллами. Раньше этот результат позволял поступить только в средее специальное учебное заведение.

В Минобрнауке уточняют, что снижать проходной балл не будут в национальных исследовательских и опорных университетах.

Инициативу ведомства уже критикуют некоторые парламентарии. По мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науки Бориса Чернышова, данная инициатива нанесет удар по доступности образования и будет способствовать дальнейшему расслоению общества. «В столичных школах выше уровень образования. Понятно, что не все приезжие ребята имеют возможность нанять репетиторов и поступить в престижные университеты. Большинству ребят из провинции этот указ закроет дорогу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил депутат в комментарии «Парламентской газете».