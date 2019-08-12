Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати

Суд санкционировал арест члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Костенка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября», – передает «Интерфакс» слова судьи Евгении Николаевой. Басманный районный суд Москвы арестовал 20-летнего активиста на два месяца.

Следователь, выступая с ходатайством об аресте, сказал, что обвиняемый «дал подробные показания, в содеянном раскаялся» и признал вину, пишет «Медиазона». Прокурор заявил, что не может поддержать ходатайство, так как обвиняемый содействует следствию.

По словам Костенка, он подобрал пластиковую бутылку и бросил ее в полицейского «без цели причинить вред здоровью представителя власти», затем бросил другую еще в одного полицейского. Одна из бутылок попала в каску. На допросе Костенок утверждал, что его действия были вызваны «эмоциональным и неоправданным поведением».

Валерий Костенок стал четырнадцатым фигурантом дела «27 июля» и тринадцатым арестованным. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что Басманный суд Москвы Москвы отказался рассматривать ходатайство о его заключении под стражу телережиссера Дмитрия Васильева, находившегося на тот момент в тяжелом состоянии в реанимации.