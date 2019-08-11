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Новости дня

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
[15:46]Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек
[15:39]Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
[15:34]В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России
[15:19]Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди
[15:12]В Красноярском крае подсчитали пострадавших при пожаре на складе оружия
[15:09]В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху
[15:01]После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек
[14:55]Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
[14:42]Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
[14:37]Министр пообещала исключить около 100 профессий из программ профобразования
[14:29]Ходатайство об аресте Дмитрия Васильева вернули следствию

10 августа, суббота

[17:58]После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания
[17:46]В Петербурге на одиночных пикетах в поддержку митинга в Москве прошли задержания
[17:36]Из студии "Навальный Live" следователи планируют изъять всю технику
[17:21]Миллиардер, обвиняемый в торговле людьми, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка
[17:18]13-й арестованный по делу о "массовых беспорядках" попал в реанимацию
[17:14]Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
[15:51]На митинге на проспекте Сахарова начались выступления артистов
[14:33]Мониторинг опроверг сообщения о росте радиационного фона в Северодвинске
[14:24]Депутат Госдумы обвинил Вашингтон в дождливом лете и пожарах в России
[14:19]Любовь Соболь задержали перед согласованным митингом в Москве
[14:14]Московское "Торпедо" вышло на первое место ФНЛ после 7-го тура
[14:09]Сотрудник Росгвардии получил ранение при патрулировании в Тюмени
[14:06]Жертвы нового взрыва под Ачинском получили травмы от ударной волны
[14:00]В Москве начинается согласованный митинг протеста по выборам в МГД

09 августа, пятница

[18:08]Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
[18:04]Призвавшего лидеров протеста к ответственности Фомина арестовали до 8 октября
[17:53]Мужчина, застрявший между скал в Камбодже, провел 4 дня без еды и воды
[17:34]Женщину, ударившую полицейского ногой в лицо, оштрафовали на 60 тысяч рублей
[17:32]Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
[17:28]"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
[17:04]Максим Орешкин заявил о преодолении разногласий между Москвой и Минском
[16:47]Полицейским советуют опрашивать участников митингов об отношении к лидерам
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[16:41]Водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса арестован
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Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек

Общество
15:46, 11 августа 2019

Почти четверть миллиона человек посетили в Москве площадки, на которых проходили богослужения в честь Курбан-байрама.

«Проходит хорошо, празднично. В богослужениях на шести площадках приняли участие около 240 тысяч человек. Происшествий не было, праздник продолжается», — цитирует РИА Новости заявление главы Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

Официальные поздравления с праздником Курбан-байрам опубликовали Президент РФ Владимир Путин и глава Правительства России Дмитрий Медведев.

Теги: Путин, Медведев, Курбан-байрам

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// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

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