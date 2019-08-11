Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек

Почти четверть миллиона человек посетили в Москве площадки, на которых проходили богослужения в честь Курбан-байрама.

«Проходит хорошо, празднично. В богослужениях на шести площадках приняли участие около 240 тысяч человек. Происшествий не было, праздник продолжается», — цитирует РИА Новости заявление главы Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

Официальные поздравления с праздником Курбан-байрам опубликовали Президент РФ Владимир Путин и глава Правительства России Дмитрий Медведев.