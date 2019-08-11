Министр пообещала исключить около 100 профессий из программ профобразования

Ольга Васильева раскрыла планы по сокращению числа специальностей, преподаваемых в учреждениях среднего профобразования.

По словам Васильевой, в первую очередь это коснется специальностей, на которые в последнее время был низкий спрос и для обучения которым достаточно краткосрочных курсов. «С первого сентября 2020 года планируем исключить почти сто позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал», — рассказала министр просвещения РФ в интервью «Российской газете».

Среди подобных специальностей Васильева назвала вышивальщиц и ткачей, а также сборщиков изделий электронной техники.

Вместе с тем ряд преподавание ряда специальностей будет, напротив, расширено, в частности монтажника оборудования мобильной связи, специалиста по техобслуживанию и ремонту медаппаратов и специалиста 3D-печати. Среди иных перспективных направлений министр назвала графический дизайн и специальности, связанные с разработкой, эксплуатацией и обслуживанием мобильной робототехники и роботизированного производства.