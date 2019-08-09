Женщину, ударившую полицейского ногой в лицо, оштрафовали на 60 тысяч рублей

Суд признал виновной жительницу города Конаково Тверской области в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает TvTver.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, когда сотрудники полиции прибыли по адресу жилого дома в связи жалобой граждан на нарушение общественного порядка.

На месте были обнаружены две женщины, которых было решено доставить в отдел полиции. Одну из них это возмутило настолько, что, находясь в салоне служебного автомобиля, она ударила одного полицейского по лицу ногой, а другого – рукой.

Суд признал гражданку виновной по статье Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти. Ей назначили штраф размером в 60 тысяч рублей, еще 20 тысяч она обязана выплатить в качестве морального ущерба и компенсации двум полицейским. Обвиняемая своей вины не признала.