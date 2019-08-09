Водители автозаков проведут соревнования 10 августа в Москве

Водители подразделений ФСИН из более десяти регионов примут участие в масштабных соревнованиях по вождению автозаков.

Турнир пройдет 10 августа в Москве на базе конвоирования УФСИН в районе Капотня, сообщает ТАСС. Мероприятие приурочено к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа.

Соревнования проводятся третий год подряд, и ежегодно количество участников увеличивается. Участники демонстрируют искусство маневрирования, стрельбы из оружия и подтверждают свои знания ПДД.

Ранее московская полиция сообщила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице. В один день с соревнованиями ФСИН в Москве пройдет согласованная с мэрией акция протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.