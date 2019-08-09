В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Рекордно низкое атмосферное давление удерживается в Москве уже более десяти часов.

Как передает агентство «Москва», давление в районе ВДНХ накануне понизилось до 975,9 гектопаскаля (733,2 миллиметра ртутного столба), что стало новым рекордом для 8 августа. В последний раз рекордно низкое давление в этот день было зарегистрировано в 1941 году. Тогда оно составило 981,5 гектопаскаля (736,1 миллиметра ртутного столба).

Медики предупреждают, что колебания атмосферного давления могут отрицательно влиять на самочувствие. Рекомендуется избегать стрессов и физических нагрузок, а также поездок за рулем.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что из-за плохой погоды в Москве закрыты парки, в аэропортах отменено более 30 авиарейсов. Синоптики предупредили об усилениях ветра до 17–22 м/с.