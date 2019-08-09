Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду

Команда исследователей в Великобритании во главе с Мадленом Гумасом, аспирантом Эксетерского университета, занялась вопросом агрессивного поведения сельдевых чаек в городской среде, сообщает портал NPR. Данный вид птиц давно известен тем, что не особо порядочен в поисках еды и часто ворует ее у прохожих на улице.

В исследовательском эксперименте ученые рассыпали на землю содержимое пакета с чипсами и ожидали, когда птицы подкрадутся к снекам. В момент, когда чайка реагировала на приманку, исследователи приседали до уровня птицы и смотрели ей прямо в глаза. Отмечается, что после этого только 36% чаек продолжали прием пищи, а остальные либо ретировались, либо приближались к еде гораздо медленнее.

Этологи и власти Великобритании уже давно пытаются решить проблему «преступного» поведения некоторых видов чаек в городе. Поначалу даже использовались негуманные методы контроля вплоть до отстрела. Позже чаек пытались отпугивать чучелами сов и устанавливали кровельные приспособления, которые мешали бы им устраивать гнезда, а в некоторых заведениях общепита на береговой полосе посетителям выдавали водные пистолеты для отпугивания наглых птиц.

Основными «адвокатами» чаек в вопросах их существования выступают орнитологи. Они утверждают, что с 1966 по 2015 год популяция чаек в Соединенном королевстве сократилась на 83%.