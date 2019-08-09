Олег Шеин: К регулированию удаленной работы нужен профессиональный подход

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Министерство труда или социальной защиты с предложением разрешить сотрудникам работать удаленно и отрегулировать законодательно отношения работников и работодателя в этом вопросе.

Дело в том, что сейчас отношения работника, работающего дома, и работодателя регулируются только устными договоренностями. Работодателю ничто не мешает в отсутствие сотрудника на рабочем месте, например, обвинить его в прогуле, и сотруднику будет затруднительно доказать свою правоту.

ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Авторы идеи предлагают устанавливать такой режим путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее.

— Такие вещи, как право на отпуск, продолжительность рабочего дня и многие другие моменты, при работе на удаленной основе важно отрегулировать, и это правильно, — говорит вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин. — Но ОНФ произнес общие тезисы, а для того, чтобы сделать это правильно, корректно, чтобы это благоприятно отразилось на работниках, требуется профессиональный подход.

Шеин не отрицает, что работодатели не заинтересованны в защите интересов сотрудников — наоборот, им интересно использовать ситуацию с «удаленкой» в свою пользу, и поэтому этот вопрос должен быть тщательно проработан: «Тут не может быть простого решения». Популистского заявления и одной бумажки в министерство явно будет недостаточно.