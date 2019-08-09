Новые правила для такси и для выхода на пенсию: юридический обзор

Еще один шажок из разряда «новое — это хорошо забытое старое». Обоснованно вскоре период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой будут учитываться при назначении досрочной пенсии. Так щедр оказался Минтруд России, который и подготовил законопроект.

Уже в российское время — до 2002 года — обучение засчитывалось в трудовой стаж. Потом, с введением страхового стажа, те периоды, когда гражданин не отчислял взносы, хитро отпали.

Сейчас же время обучения присоединят к уже существующим периодам, учитываемым в пенсионном стаже. Это получение пособия в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу.

При этом убрано право выйти раньше увеличенного пенсионного возраста на отдых, если состоите в штате организации, но не выполняете работы. Что ж, можно было бы и не заметить...

Кстати, статистика упряма — судиться с Пенсионным фондом можно и нужно. Так, по словам авторов законопроекта, свыше 99 процентов исков о неназначении досрочной пенсии выигрываются заявителем.

Последние полгода заметна активность сотрудников ГИБДД в отношении машин и водителей такси. На проект закона о регулировании деятельности такси — документ, меняющий правила игры — и споры вокруг него у депутатов ушло более шести лет.

К столько лет подававшемуся в качестве новости, но только сейчас получающему нормативный статус запрету иностранцам крутить баранку добавятся аттестация в регионах на знание местностей и несколько других экзотичных новелл. Впрочем, не они вызывают протест у таксомоторных компний, которые предсказывают массовый исход «в тень», а к примеру, обязанность иметь таксограф вызовет затраты в районе 30 тысяч на машину...

Помимо имеющих судимость за особо тяжкие преступления, запрет на работу таксистом введут для лишенных прав в течение последнего года. Агрегаторов машин по вызову заставят иметь в каждом регионе отдельную службу заказов. Минфин постарается выработать методику ограничения безмерных тарифов. Есть за чем следить...

Как и за вскоре вступающим в силу методе проверком автомобилей на предмет наличия действующего ОСАГО. Тестирование в Москве уже было и скоро будет введено повсеместно.

Механизм привлечения будет основательным: камеры зафиксируют, сотрудники дополнят регистрационными данными, и, наконец, ЦОДД это все облечет в постановление о штрафе, который составит 800 рублей.

Ну и о постыдном. Группу лжеюристов, на счету которых обман более 300 человек, разоблачили в столице. Поживились злоумышленники под видом сотрудников юридических компаний по предоставлению услуг в судебных инстанциях, на радио и в интернете 150 миллионами рублей.