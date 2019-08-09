Экс-гендиректора "Рустави 2" обвиняют в нанесении ущерба в размере $2,38 млн

Экс-гендиректора грузинского канала «Рустави 2» Нико Гварамию обвиняют в умышленном нанесении ущерба телекомпании.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Грузии. Гвамарию обвиняют по ст. 220 УК Грузии, в которой речь идет об использовании управленческих и представительских полномочий на предприятии против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц. Уточняется, что финансовые махинации нанесли телекомпании ущерб в размере более 7 млн лари ($2,38 млн).

Нико Гварамия был уволен с должности генерального директора телекомпании 18 июля, после того как у «Рустави 2» сменился владелец по решению ЕСПЧ. За две недели до этого ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина, что вызвало волну возмущения как в России, так и в Грузии.