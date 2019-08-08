Суд по делу о "Новом величии" отложили из-за госпитализации Анны Павликовой

Фигурантку уголовного дела «Нового величия» Анну Павликову госпитализировали из зала суда, сообщает «Новая газета».

На заседании успели допросить свидетеля по делу, арендодателя Юлию Куницину, и одного из обвиняемых – Руслана Костыленкова. Павликовой стало плохо в конце заседания, у нее резко упало давление. В связи с этим была вызвана «скорая» и девушку госпитализировали. Заседание суда было отложено.

Весной были вынесены первые обвинительные приговоры по делу о «террористической организации». По досудебному соглашению Рустама Рустамова приговорили к полутора годам условно, а Павла Ребровского – к двум с половиной годам колонии общего режима. В июне девятерых фигурантов дела внесли в список террористов.