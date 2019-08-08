Штатным сотрудникам предлагают разрешить работать время от времени удаленно

Официально трудоустроенным сотрудникам предлагают разрешить иногда работать вне офиса при определенных обстоятельствах.

Соответствующее предложение направили в Министерство труда представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишут «Известия».

Согласно трудовому законодательству, россияне могут трудиться либо постоянно в офисе, либо дистанционно.

Предполагается, что в случае необходимости сотрудник сможет работать вне офиса. Для этого необходимо внести поправки в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») и ввести определение «временная удаленная работа», которое позволит сотрудникам проводить часть времени вне своего рабочего места, если этого требуют обстоятельства. К ним можно отнести пробки или причины личного характера.

По словам автора инициативы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова, в практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис. Сейчас такие ситуации регулируются устными договоренностями, однако в случае недобросовестности работодателя сотруднику могут оформить прогул.