Самые дорогие кошки живут в Санкт-Петербурге, а собаки – в Москве

Во втором квартале 2019 года жители Москвы приобрели на 10% больше собак, чем кошек; в прошлом году разрыв составлял 13%.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на исследование компании Avito, проведенное в преддверии Всемирного дня кошек.

«Жители столицы по-прежнему любят собак больше, чем кошек: во II квартале новых хозяев нашли на 10% больше собак, чем кошек, а годом ранее разрыв составлял 13%. При этом самой популярной породой среди кошек в Москве, как и по всей России, оказалась шотландская. В среднем кошка в городе стоит 4590 рублей, а собака – на 64% дороже, 12800 рублей», – говорится в отчете компании.

Выяснилось, что в целом по стране кошку можно купить в среднем за 1820 рублей. Это на 70% дешевле собаки, средняя цена которой по России состввляет 5980 рублей. Самый большой разрыв зафиксирован в Челябинске, где кошки на 86% дешевле собак, а самый незначительный – в Санкт-Петербурге (54%).

По данным исследования, самые дешевые кошки в Ульяновске – там они стоят в среднем 670 рублей за экземпляр. Самые дорогие особи продаются в Санкт-Петербурге (4760 рублей).

Собаку выгоднее всего покупать также в Ульяновске (3200 рублей). Самые высокие цены на собак зафиксированы в Москве (12800 рублей).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак, хозяева которых не могут выгуливать их без намордников.