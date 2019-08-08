На Москву надвигаются мощные ливни и шквалистый ветер

Приближающийся к Москве атмосферный фронт может принести в столичный регион около четверти месячной нормы осадков.

«Наиболее заметные осадки пройдут после 22:00, порывы ветра будут, в основном, ночью и в первой половине дня в пятницу», – передает «Интерфакс» слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в Подмосковье скорость ветра достигнет при порывах 20-25 метров в секунду. За несколько часов во всем регионе может выпасть около 20 мм осадков – это примерно четверть месячной нормы.

Ранее синоптики прогнозировали, что за сутки в Москве может выпасть до 16 мм осадков, то есть примерно 20% месячной нормы. Максимальная температура днем 8 августа должна составить 25 градусов, ночью 14–16 градусов.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до «желтого» с 8 по 10 августа. По оценкам метеорологов, на севере Центрального федерального округа за двое суток может выпасть от 40 до 80 мм осадков.