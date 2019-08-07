В Госдуме предлагают разрешить отапливать квартиры летом в случае холодов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил изучить вопрос о включении центрального отопления в квартирах летом при холодах.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — цитирует слова Власова «Парламентская газета». По словам депутата, за последний месяц он получил большое количество жалоб из-за холода в квартирах в многоквартирных домах из-за дождей и холодов.

Он попросил министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева дать дать оценку идее и проанализировать возможность ее реализации.

Напомним, синоптики пообещали москвичам аномально холодную первую половину августа.