Военные назвали ошибку человека основной версией ЧП на складе под Ачинском

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал, что загоревшийся под Ачинском арсенал боеприпасов расформируют.

Ранее Sobesednik.ru писал, что к утру вторника, 6 августа, снаряды на складе в Красноярском крае перестали детонировать.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, к тушению пожара на военном складе подключатся 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолеты, которые призваны полностью ликвидировать возгорание к вечеру.

В настоящее время к месту ЧП прибывают саперы. Жителям района и города советуют внимательно следить за ситуацией и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по телефонам горячей линии.

По словам Булгакова, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор, однако точную причину инцидента установят следствие и прокуратура.

Он добавил, что загоревшийся арсенал будет расформирован.