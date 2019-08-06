Военные назвали ошибку человека основной версией ЧП на складе под Ачинском

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал, что загоревшийся под Ачинском арсенал боеприпасов расформируют.
Ранее Sobesednik.ru писал, что к утру вторника, 6 августа, снаряды на складе в Красноярском крае перестали детонировать.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, к тушению пожара на военном складе подключатся 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолеты, которые призваны полностью ликвидировать возгорание к вечеру.
В настоящее время к месту ЧП прибывают саперы. Жителям района и города советуют внимательно следить за ситуацией и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по телефонам горячей линии.
По словам Булгакова, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор, однако точную причину инцидента установят следствие и прокуратура.
Он добавил, что загоревшийся арсенал будет расформирован.