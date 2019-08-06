В парке «Дубки» появится новая ледовая арена

Парк «Дубки» станет современным центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни. Там построят новую хоккейную коробку, а также многофункциональный павильон и площадки для игры в пинг-понг и занятий воркаутом. Так Департамент капитального ремонта Москвы отреагировал на просьбы жителей заменить старую коробку для игры в хоккей, расположенную в западной части парка.

Новая ледовая арена площадью около 1400 кв. м появится в его северной части и будет соответствовать всем требованиям Континентальной хоккейной лиги. Благодаря современному оснащению, площадка сможет принимать городские и районные турниры по хоккею, а летом на ней можно будет играть в мини-футбол.

«На данный момент специалисты демонтировали старую хоккейную коробку. Сейчас проводятся основные земляные работы – подготавливается площадка под новую хоккейную коробку. Затем послойно уложат основание: песчаное, гравийное и бетонное, - рассказали в пресс-службе департамента. - После приступят к монтажу трубок охлаждения нового ледового поля и зальют финишное бетонное основание. Затем смонтируют борта коробки и установят ворота».

Площадкой можно будет пользоваться и в вечернее время – вокруг нее установят шесть опор освещения. Для горожан и гостей столицы рядом с ледовой ареной уже начали обустраивать многофункциональный павильон с раздевалкой, комнатой матери и ребенка, серверной, техническим помещением, туалетами, включая туалет для маломобильных групп населения.

Сейчас рабочие готовят основание под монтаж павильона. После этого они с помощью металлоконструкций смонтируют колонны, балки и конструкции кровли, а затем возьмутся за отделку.

- Строительство и развитие в парках таких сложных объектов спортивной инфраструктуры, способных отвечать даже требованиям КХЛ, говорит о том, что городские власти демонстрируют серьезную заботу о досуге и здоровье москвичей, обеспечивая людям всех возрастов новые возможности для занятий спортом, - отметил генеральный директор компании «СтройТех» Илья Соболев.

Также рядом с хоккейной ареной поставят столы для игры в настольный теннис и построят площадку для занятий воркаутом площадью около 200 кв. м. Любители физкультуры получат наклонные скамьи для пресса, тройной каскад для отжиманий и подтягиваний, брусья и турники. Две уже имеющиеся в парке площадки для воркаута тоже не оставят без изменений: там появятся новые тренажерные комплексы, рассчитанные в том числе на людей с ограниченными физическими возможностями.