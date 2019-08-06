Священник РПЦ побеседовал с Дарвином. Эйнштейну – приготовиться?

Вы бы хотели пообщаться с сэром Чарльзом Дарвином, автором теории эволюции, со дня рождения которого в этом году минуло 210 лет? Мы бы — очень. Спросили бы его, что он думает о премии имени себя, а еще — как он считает: тенденция к уменьшению мозга homo sapiens — это деградация или оптимизация? Ну и рассказали бы ему про черепаху Гарриетту, которую он привез с Галапагосских островов в 1830 году, и которая скончалась в 2006 году в австралийском зоопарке, пережив его на 124 года.

В общем, Дарвин — это человек, с которым есть о чем поговорить. И, как заявил в прямом эфире телеканала «Спас» протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров, он с Чарльзом Дарвином общался. Но как-то крайне непродуктивно.

Хотя сам батюшка так не считает. Как заявил священник, разговор произошел «недавно» в Весминстерском аббатстве, где похоронен великий ученый. «Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить, — поведал Владимиров. — "Чарльз, как тебе там?" — обращался я к надгробию. — "Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?"»

Святой отец также отметил, что у Дарвина «было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья». Мы от себя отметим, что зебры и жирафы одновременно являются эукариотами, хордовыми, млекопитающими, оба относятся к подклассу зверей и инфраклассу плацентарных, как, собственно, и люди. Так что общего у зебр с жирафами — и с нами — гораздо больше, чем он думает.

Полагаем, что примерно то же самое сказал бы ему и сэр Чарльз Дарвин. Однако, по словам священника, великий ученый прямо из гроба заявил следующее: «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения». Тут мы не можем не возразить, что у свиней с медведями в классификации совпадают те же таксоны, что и у зебр, жирафов и homo sapiens.

Выдав в эфир всю эту антинаучную ахинею, отец Артемий Владимиров возрадовался «торжеству разума и православия», пожалел англосаксов и предложил телеканалу «Спас» транслировать свои передачи на английском и почему-то на китайском языке. «Передайте начальству мою мирную инициативу», — попросил он ведущую. Хотя, если включать логику, следовало бы направить в Минобраз требование о срочном переписывании учебников по биологии.

Понимаем, что Дарвина уже не спасти. Как-то боязно за Эйнштейна.