Суды Москвы назначили задержанным 3 августа штрафы на 115 тысяч рублей

Проект «ОВД-инфо» подсчитал статистику по итогам задержания на несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Отмечается, что всего по итогам последних протестных акций в московские суды поступило свыше 1200 административных материалов, из которых рассмотрели менее половины.

Кроме того, 5 августа 12 столичных судов вынесли решения о штрафах задержанным участникам митинга на общую сумму 115 тысяч рублей. Кроме того, двух человек арестовали на 30 суток, десятерых — на сроки от 4 до 15 суток, а один участник акции 3 августа получил 20 часов обязательных работ.

Напомним, по так называемому делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля были арестованы уже девять человек.