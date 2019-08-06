Роскачество советует выбирать вино из отечественного винограда

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору красного вина, сообщает ТАСС.

В национальной системе мониторинга качества заверили, что кубанское красное вино, изготовленное из отечественного винограда, по качеству заметно лучше напитков произведенных в РФ, но изготовленных из импортного материала.

Определить, что алкоголь сделан из местного сырья, можно по маркировкам «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).

Также в Роскачестве предупредили потребителей, что вина с содержанием алкоголя свыше 14,5% лучше пить вместе с мясом или овощами на гриле.

Из числа кубанских красных вин специалисты рекомендуют Каберне Фран и Саперави. Отмечается, что хорошим выбором станут напитки, созданные из разных сортов винограда.

Недорогие вина делаются с расчетом на то, что они будут поданы к столу в течение одного-двух лет после выпуска. Поэтому при выборе напитка из невысокой ценовой категории не стоит обращать внимание на выдержку.

В феврале на сайте некоммерческой потребительской организации был опубликован раздел «Винный гид России», который подготовлен совместными усилиями с Минпромторгом и Минсельхозом России.