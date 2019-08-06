Кратковременные дожди, рост давления и +19 градусов ждут москвичей 6 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 6 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется во власти промежуточного гребня антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями.

Температатура воздуха в Москве 6 августа немного подрастет и достигнет 17..19, по области — 15..20 градусов тепла.

Атмосферное давление также повысится, но останется ниже нормы и составит 742 мм ртутного столба. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.