Чиновники пожаловались на падение уровня жизни из-за размера командировочных

Профсоюз госслужащих направил Татьяне Голиковой письмо с просьбой увеличить им суточные в командировках.

Как передает газета «Известия», ссылаясь на копию документа, в обращении чиновников говорится, что сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Из-за этого чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня их жизни».

При этом профсоюз не называет сумму, на которую просит увеличить командировочные, но напоминает, что у сотрудников частных компаний такая выплата достигает 700–800 рублей.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев.