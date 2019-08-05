В Москве задержали двоих выступивших в защиту фигуранта дела об акции 27 июля

Устроивших пикет в защиту фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова задержали у здания МВД в Москве.

Как передает «Дождь» со ссылкой на организатора пикетов Артема Тюрина, а также на проект SotaVision, который видет трансляцию с места событий, несколько активистов устроили серию пикетов в поддержку арестованного по делу о «массовых беспорядках» студента ВШЭ Егора Жукова.

Отмечается, что участники акции по очереди выходили к зданию МВД в Москве с плакатами, однако позднее были задержаны полицейскими.

Точное число задержанных активистов телеканал не приводит, однако организатор данной акции Артем Тюрин заявляет о двоих участниках пикета, увезенных в отделение полиции по Тверскому району.

Напомним, 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков оказался шестым фигурантом дела «массовых беспорядках», возбужденного после митинга в Москве 27 июля. В настоящее время он арестован.

По данным ТАСС, 5 августа Пресненский районный суд Москвы арестовал также седьмого и восьмого обвиняемых по данному делу Владислава Барабанова и Даниила Конона.

По версии следствия, Барабанов координировал действия толпы 27 июля. При этом обвинения против Конона, по словам его адвоката, СК сформулировать так и не смог, отметив лишь, что тот «находился в толпе, где выкрикивали лозунги».