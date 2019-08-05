Суд арестовал девятого фигуранта дела о "массовых беспорядках" до 27 сентября

Пресненский суд Москвы отправил под стражу уже девятерых обвиняемых по уголовному делу о «массовых беспорядках» 27 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал об аресте седьмого и восьмого фигурантов данного дела Владислава Барабанова и Даниила Конона.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту число взятых под стражу из-за дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля выросло до девяти человек.

Последним арестованным стал Сергей Абаничев, не признавший свою вину. Он отпрален Пресненским судом под стражу до 27 сентября.