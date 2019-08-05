Полиция не смогла проверить информацию об угрозах из-за блокировки сайта

Правоохранительные органы не смогли найти и проверить создателей сайта проекта «Пила против ЛГБТ», объяснив это его блокировкой.

Как отмечается в ответе Центра по противодействию экстремизму московской полиции движению «Солидарность», опубликованном на странице организации «Вконтакте», сайт «Пилы» был заблокирован по просьбе Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге. «Ввиду того, что указанный адрес Интернет-ресурса заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным», – отмечается в письме, подписанном врио начальника Центра «Э» Сергеем Савченко.

Кроме того, сообщается, что авторов жалобы заподозрили в «пропаганде гомосексуализма». По информации телеканала «Дождь», ГУ МВД по Ставропольскому краю нашло в группе «Солидарности» в соцсети «Вконтакте» и на сайте главы совета движения Артема Шитухина признаки нарушения статьи 6.21 КоАП РФ («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

В июле ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге получал по электронной почте угрозы с требованием закрыть организацию, а все деньги отдать благотворительному фонду «Подари жизнь». Автор писем называл себя «Пилой» и «ликвидатором геев в Чечне и на Украине», обещая активистам «кое-что очень плохое и печальное», если организация не закроется. В связи с угрозами было написано заявление в полицию.

Ранее Sobesednik.ru писал об убийстве петербургской активистки ЛГБТ Елены Григорьевой, которая неоднократно жаловалась в полицию на угрозы в свой адрес. Представители российского ЛГБТ-сообщества предполагали, что убийство связано с проектом «Пила».