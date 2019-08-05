Низкое давление и +16 градусов пообещали москвичам 5 августа

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 5 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется во власти малоградиентного барического поля, что обусловит переменную облачность и кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве днем 5 августа останется на 6-7 пунктов ниже нормы и составит 14..16 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление также окажется пониженным и укажет на отметку 738 мм ртутного столба.

По словам специалистов, такая погода неблагоприятна для тех, кто страдает повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма.