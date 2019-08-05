"Белая роза, черный лес": неудобный урок истории

В современной риторике фраза «лишь бы не было войны» изрядно поистаскалась – ее в какой-то степени принято считать уже шаблоном; ширмой, прикрывающей чьи-то иные неблагоприятные деяния. Однако стоит лишь взглянуть глубже, проследить влияние «подлой» на какую-либо отдельную семью, и картина сразу становится более ясной, а вместе с тем – трагичной.

Легкая по стилю чтения, романтичная по нарративу, но трагичная по сюжету книга Оуэна Демпси «Белая роза, черный лес» показывает историю юной немецкой девушки Франки Гербер, а также ее семьи и окружения, в период от зарождения немецкого национал-социализма, через переломные события 1943 года, и до его закономерного финала. И этот «неудобный урок истории», как называют его в рецензии на обложке, особенно полезен и конкретно в 80-летнюю годовщину начала Второй Мировой войны, и вообще в те времена, когда кажется, что история, как говорил Гегель, повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса...