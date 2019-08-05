71% россиян по-прежнему рассматривают дачу как место для выращивания овощей

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 62% россиян ездят на дачу с разной периодичностью.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, лишь 20% жителей России заявили, что не являются собственниками дачных участков.

При этом такое же число респондентов рассказали, что ездят на дачу раз в неделю, еще 8% живут там все лето, а 2% остаются в своих летних домах в течение всего года. Ездят летом на дачу с разной регулярностью 62% опрошенных, а 10% сказали, что туда не ездят никогда.

Социологи подчеркивают, что для 71% собственников дач их огороды по-прежнему являются в первую очередь местом, где они могут выращивать для себя овощи и фрукты.

Однако за последние 14 лет резко увеличилась доля тех, кто считает дачи местом для отдыха и развлечений, — с 32% до 56% соответственно.