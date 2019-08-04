Температура на 6 градусов ниже нормы и низкое давление ждут москвичей 4 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 4 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться во власти малоградиентного барического поля, что обусловит облачную и дождливую погоду.

Температура воздуха в Москве 4 августа останется на шесть пунктов ниже нормы и составит 16..18, по области — 14..19 градусов тепла.

Атмосферное давление также будет пониженным — 740 мм ртутного столба. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По словам специалистов, такие погодные условия повлияют на метеозависимых людей с болезнями сердца и суставов.