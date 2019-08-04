Скончался предсказавший существование пульсаров астрофизик Кардашев

На 88-м году жизни умер академик Николай Кардашев, управлявший Астрокосмическим центром Физического института РАН.

Как сообщается на сайте ФИАН, астрофизик Николай Кардашев был известен тем, что предсказал существование быстровращающихся звезд — пульсаров, а также разработал теорию эволюции спектра синхротронного излучения космических радиоисточников.

Кроме того, академик создал классификацию внеземных цивилизаций, названную шкалой Кардашева.

«До самых последних дней он оставался генератором смелых научных идей: совместно с соавторами работал над развитием теории мультивселенной с системой кротовых нор», — сообщают коллеги астрофизика.

Отмечается, что о месте и времени похорон Николая Кардашева, ушедшего из жизни в возрасте 87 лет, будет известно позднее.