Москвичам пообещали возвращение 25-градусного тепла к концу следующей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал потепление в Москве, которое начнется со среды.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в Москве и области сохраняется пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой воздуха 16-18 градусов тепла.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, к понедельнику погодные условия в столице начнут еще сильнее напоминать осень.

«Два дня мы еще мерзнем. Сегодня и завтра, причем завтра будет еще холоднее, чем сегодня, ночью плюс пять-семь, по области плюс три-восемь, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае — 11-13 в Москве и 9-14 — по области. Днем возможен кратковременный дождь», — рассказал Тишковец.

По его словам, потепление начнет возвращаться в столичный регион со среды, 7 августа, когда температура воздуха в Москве достигнет 20-22 градусов тепла.

При этом еще теплее станет ближе к выходным: в следующий четверг и пятницу воздух в столице прогреется до плюс 22-24 градусов, в области — от 20 до 25 градусов тепла. Однако повышение температуры продолжит сопровождаться кратковременными дождями.