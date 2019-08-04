Москва стала лидером по числу новоявленных алкоголиков в 2018 году

Порядка 2,8 тысячи жителей Москвы и области встали на учет из-за алкогольной зависимости в 2018 году.

Как передает RT со ссылкой на данные Минздрава, Москва возглавила рейтинг российских городов по числу новых зарегистрированных случаев психических расстройств, спровоцированных употреблением алкоголя.

Так, за 2018 год в Москве и области на учет было поставлено около 2,8 тысяч человек с алкогольной зависимостью.

В Пермском крае и Челябинской области были зарегистрированы по 2,4 тысячи пациентов с подобными расстройствами, в Башкортостане —2,2 тысячм, в Свердловской области и Алтайском крае — 2,1 тысячи и 2 тысячи.

При этом всего с такими диагнозами в России в 2018 году встали на учет 75,7 тысяч пациентов.