Путин одобрил изменение критериев нуждаемости для детских пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий нуждаемости семей при установлении детского пособия.

Как сообщают «Вести», теперь получать пособия на первого или второго ребенка сможет больше семей. Кроме того, для ряда семей выплаты на детей продлеваются до трехлетнего возраста. Изменения коснутся 70 процентов российских семей.

Выплаты на детей теперь будут начисляться до трехлетнего возраста, а право на пособие получат семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов.

При этом выплаты на второго и третьего ребенка в возрасте 1,5–3 лет увеличатся до размера прожиточного минимума.

Ранее Путину пожаловались на «Прямой линии» 2019 года на детские пособия в 50 рублей. Президент дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство.