В Госдуму внесли законопроект о ремонте объектов электроэнергетики

В России могут изменить порядок вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации на ремонт.

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что собственники станций должны будут, в частности, согласовывать вывод объектов из эксплуатации с системным оператором или уполномоченным органом исполнительной власти. В документе отмечается, что закон будет распространяться и на атомные электростанции.

Авторы инициативы указывают на то, что сейчас установлен двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. По их мнению, эта норма не позволяет полноценно разрабатывать и проводить необходимые мероприятия.

В правительстве считают, что отсутствие эффективного механизма в этом процессе снижает надёжность энергосистемы в целом, увеличивает долю неэффективной генерации и в конечном итоге приводит к росту финансовой нагрузки на потребителей электроэнергии.