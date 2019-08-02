Синоптики признали июль 2019 года самым холодным в Москве в текущем веке

Прошедший июль попал в топ-20 самых холодных вторых месяцев лета за последние 140 лет в Москве.

Как передает портал «Метеоновости», среднемесячная температура в июле 2019 года в Москве была ниже нормы на 1,5-1,8 градуса и составила 16,7 градуса, что меньше июньского показателя почти на три пункта.

Метеорологи отмечают, что годы, когда июль оказывается холоднее июня, выпадают крайне редко. При этом прошедший месяц назван самым холодным июлем XXI века, а также помещен в топ-20 аномально холодных июлей за последние 140 лет.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в предстоящем августе погода в столичном регионе останется такой же прохладной и пасмурной.