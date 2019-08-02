Причиной катастрофы Ан-24 в Нижнеангарске стали незаконные постройки

Причиной катастрофы самолета Ан-24 а аэропорту Нижнеангарска 27 июня стали незаконно построенные у аэропорта сооружения.

Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководитель администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на земельных участках вблизи аэродрома без согласования с его собственником, нарушив Воздушный кодекс РФ и Федеральные правила использования воздушного пространства. «Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолету при экстренной посадке и привело к катастрофе», – указывается в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании.

Утром 27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с техническим зданием. Погибли два человека – командир воздушного судна и бортмеханик. Всех пассажиров удалось спасти.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.