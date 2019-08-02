Опубликован топ-10 самых обсуждаемых законов весенней сессии Госдумы

Опубликован рейтинг самых обсуждаемых законов весенней сессии Госдумы в 2019 году.
Рейтинг был составлен «Парламентской газетой» и медиаплатформой «Миртесен» на основе анализа контента и комментариев читателей и пользователей.
Лидером списка стал закон, приравнивающий ДТП по вине пьяных водителей к убийству. В топ-10 рейтинга также вошли законы о штрафах за оскорбление государственных символов и распространение фейков и закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.
Внимание привлек также законы о защите Рунета от внешних угроз, запрете на взыскание долгов с пенсий и пособий, наказании для лидеров ОПГ, паллиативной помощи на дому и продлении дачной амнистии.