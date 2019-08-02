Матч "Спартак" – "Динамо" не будут переносить из-за митинга 3 августа

Столичное дерби «Спартак» – «Динамо» пройдет согласно календарю Российской Премьер-лиги, сообщает РБК. Ранее прошли переговоры организаторов матча с представителями МВД, которые просили перенести футбольное мероприятие в связи с подготовкой силовиков к работе на несанкционированном митинге 3 августа.

Сторона организаторов матча отказалась, и у МВД не было механизмов для влияния на ситуацию. Игра пройдет 3 августа в 19:00 на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции, которые были привлечены к работе на митинге 27 июля, возможно, не выплатят премии. Отмечается, что в тот день из соседних областей были привлечены порядка 400 силовиков из соседних регионов и около 300 человек курсантов и сотрудников других организаций, подведомственных МВД.