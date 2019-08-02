Рошаль призвал законодателей обязать родителей ставить ограничители на окнах

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о необходимости законодательно прописать механизмы обеспечения безопасности детей, проживающих в многоэтажных домах. Об этом сообщается в официальном обращении Нацмедпалаты.

Рошаль обращался по этому вопросу к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, руководству МВД и МЧС. Через свой микроблог он в том числе обратился к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос. Он предлагает законодательно обязать граждан устанавливать ограничители на окнах в квартирах, где проживают дети.

Глава Нацмедпалаты отметил, что только за последнюю неделю в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступило пятеро детей после выпадения из окна многоэтажного дома. Травмы, полученные детьми в таких ситуациях, часто приводят либо к смерти, либо к инвалидизации, подчеркнул известный врач.