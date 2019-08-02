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На пути у плана по борьбе с обмелением Волги встала угроза затоплений

Общество
17:05, 02 августа 2019

Открытие Нижегородского гидроузла, способное решить проблемы с судоходством на Волге, может отложиться на пять лет.

В Минтрансе и Росморречфлоте не смогли подтвердить отправку на Главгосэкспертизу (ГГЭ) документов проекта строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, запланированнного на 2024с год пишет «Коммерсантъ».

Обмеление Волги приводит к большим проблемам, судоходные компании несут миллиардные убытки Однако открытие гидроузла, которое позволило бы решить проблему, может задержаться на пять лет.

С конца мая на реке возникают огромные очереди из пассажирских и грузовых судов, отмечает издание. На самом сложном участке между Городцом и Нижним Новгородом длиной в 54 км порой до 70 судов ждут, чтобы их пропустили. Подобная ситуация сложилась после решения властей отказаться от заполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки, чтобы избежать затопления почти одной тысячи кв. км земли. Это помешало созданию Единой глубоководной системы, которая должна была объединить бассейны Невы, Волги и Дона в сеть с гарантированными глубинами четыре метра для прохода судов к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям.

Чтобы повысить уровень воды в период навигации, правительство предложило построить низконапорную плотину на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области, что привело бы к образованию водохранилища и позволило бы регулировать уровень воды сезонно. Площадь затопления земли составила бы при этом всего 9,6 кв. км – почти в 100 раз меньше, чем при заполнении Чебоксарского водохранилища до отметки. Стоимость проекта оценили в 43,5 млрд рублей, эти деньги уже были заложены в бюджет.

Однако против строительства выступили нижегородские экологи, местные жители и общественные активисты. По их мнению, ухудшится качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическая ситуация: в зону подтопления попадут кладбища и скотомогильники, места промышленных отходов и коллекторы очистных сооружений. Против проекта выступила и местная администрация.

Отмечается, что Балахна, в районе которой планируется открыть гидроузел, расположена в пойме. Уже сейчас больше половины территории города находится в подтопленном состоянии. Источники издания подчеркивают, что состояние водопровода, канализации и дорог в муниципалитете плохое из-за недофинансирования, и отмечают, что необходимо менять весь градостроительный план. По мнению других источников, администрация Балахны хочет в рамках проекта получить дополнительные федеральные средства, сам по себе гидроузел на состояние города мало повлияет.

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