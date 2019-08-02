Дождь, +18 градусов и пониженное давление ждут москвичей 2 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в пятницу, 2 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки в столичном регионе сохранится прохладная и облачная погода с кратковременными дождями.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 2 августа достигнет 16..18, по области — 14..19 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется пониженным и в середине дня составит 741 мм ртутного столба.

Специалисты отмечают, что для людей со сниженными функциональными резервами организма, особенно при наличии хронических заболеваний, такие погодные условия могут стать провоцирующим фактором и привести к появлению симптомов обострения. В такие дни возможно ухудшение самочувствия, настроения, снижение умственной и физической активности, преобладание психо-эмоционального дискомфорта.