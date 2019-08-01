Валютные рынки в ожидании снижения ставок

Для рубля и доллара начало текущей недели можно назвать относительно спокойным. Инвесторы и рынки замерли в ожидании решения, которое будет принято после заседания председателей Федеральной резервной системы в ближайшее дни.

Большинство экспертов уверены, что регулятор пойдет на смягчение политики и снизит ставку на 0,25%. Если так и произойдет, следить за тем, как снижение ставки повлияет на график курса доллара, вы можете в интернете. Однако вероятность снижения ставки далеко не стопроцентная.

Кроме того, неразрешенной остается ситуация с «торговыми» войнами между КНР и США. Крупные корпорации, как и остальные участники мирового сырьевого и валютного рынков, ожидают нового витка переговоров после визита американской делегации в Китай в обозримом будущем.

Ситуация на нефтяном рынке

Аналогичная ситуация на нефтяном рынке – игроки ждут решения ФРС, а черное золото вяло реагирует на новостной фон.

К факторам, удерживающим цены, можно отнести напряженную ситуацию на иранской границе, а также задержание британских танкеров с энергоносителем.

Из США тоже поступают относительно неплохие новости для нефтяного ценника – запасы сырого сырья в Штатах сокращаются, как сокращается и еженедельный объем добычи (с 12 до 11,3 миллионов баррелей).

Снижение ставки ЦБ РФ и ЕЦБ

На прошлой неделе Центральный банк России принял решение снизить ставку на 25 пунктов. В теории это решение могло бы позитивно отразиться на укреплении рубля, но одновременно снижение ставки увеличивает риски в российском сегменте валютного рынка. Однако особого влияния на валютную биржу это решение не произвело.

Европейский банк, как ожидают эксперты, также выступит с заявлением о снижении ставки на ближайшем заседании. Уход в отрицательную ставку теоретически повысит интерес инвесторов к более рискованным вложениям, а также к корзине EM валют.

Отношение к валютам развивающихся стран

Некоторые аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе основным фактором для курса рубля станет объем инвестиций в валюты развивающихся стран и в рубль в частности.

Спрос на ОФЗ на фоне грядущего заседание ФРС несколько упал – рубль среагировал на падение спроса ослаблением против евро и доллара. Кроме того, отрицательно на российскую валюту может повлиять обмен рубля на иностранные валюты нерезидентами после выплаты дивидендов компаниями-экспортерами.