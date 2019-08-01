В Петербурге задержали еще одного уроженца Киргизии из-за убийства активистки

В Санкт-Петербурге решают вопрос об избрании меры пресечения для второго фигуранта дела об убийстве Елены Григорьевой.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой задержали ранее судимого уроженца Киргизии, который, предположительно будучи пьян, поссорился с женщиной и не менее восьми раз ударил ее ножом.

Как сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу, позднее фигурант дела дал показания на своего знакомого, также гражданина Киргизии 1990 года рождения.

По данным пресс-службы СК, в настоящее время второй подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что ранее мужчина также был судим за незаконный оборот наркотических средств.