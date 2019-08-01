В центре внимания
Как часто мальчика сажали на цепь – пока неизвестно
"Даже яичницу ел с сахаром": на Кубани отец посадил ребенка на цепь
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Дочь Путина вышла из тени

Новости дня

01 августа, четверг

[17:01]Полицейским могут не доплатить за задержания на митинге 27 июля
[16:16]В Тольятти сотрудники скорой помощи отложили "итальянскую забастовку"
[16:10]Дым сибирских лесных пожаров дошел до западного побережья Канады
[15:47]СК попросит арестовать пятерых задержанных по делам об акции 27 июля
[15:11]В Петербурге задержали еще одного уроженца Киргизии из-за убийства активистки
[14:23]Синоптики пообещали москвичам аномально холодную первую половину августа
[14:16]В июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае
[14:15]Эксперты ожидают снижения годовой инфляции до 4%
[14:11]Сотрудники спецприемника увидели "тайное послание" Быкова Яшину в "Собеседнике"
[13:27]С сентября Финляндия изменит условия получения визы для россиян
[13:07]В Москве не станут достраивать "станции-призраки" в метро из-за дороговизны
[12:38]Врач Навального усомнилась в заключении НИИ Склифосовского
[12:34]Два новых ночных автобуса появятся в Москве
[12:27]Алибасов назвал слишком "хлопотной" идею судиться с производителем "Крота"
[12:24]В России сформировался класс "маргинальных заемщиков"
[12:23]В распространении сибирских пожаров обвинили власти муниципалитетов и регионов
[11:41]"Левада-центр": россияне верят Соловьеву, но перестают доверять телевидению
[10:35]Первый обвиняемый по делу о "массовых беспорядках" не признал вину в насилии
[09:56]После гибели пассажира при падении под поезд на "серой" ветке проводят проверку
[08:46]Малайзия призвала провести открытое расследование катастрофы MH17
[08:14]На 71-м году жизни скончалась зампред Конституционного суда Ольга Хохрякова
[08:05]По делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля предъявлено первое обвинение
[07:55]В РФ испытали суверенный "военный интернет", который покроет страну к 2021 году
[07:41]Прибывшие в Красноярск военные самолеты Ил-76 готовятся к тушению леса
[07:22]Сохранение дождливой и прохладной погоды ждет москвичей в первый день августа

31 июля, среда

[17:59]Актера "Современника" арестовали на 8 суток за роль пьяного полицейского
[17:43]Пять участников акции 27 июля проверяют по делу о "массовых беспорядках"
[17:41]Военнослужащие подключатся к тушению пожаров в Сибири по указанию Путина
[17:05]Россияне смогут получать госномера на автомобили у производителей
[16:40]Составителей "раздельной" потребительской корзины обвинили в сексизме
[16:38]Количество смертей россиян в Анталье связали с популярностью курорта
[15:53]Леонардо ди Каприо рассказал своим подписчикам о пожарах в Сибири
[15:39]Глава Иркутской области раскритиковал сравнение "Усольехимпрома" с Чернобылем
[15:34]Токсикологи НИИ Склифосовского не нашли следов отравления Навального
[14:57]ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди молодежи в России
[14:56]В Лондоне отрицают возможность появления таможенной границы с Ирландией
[14:52]Заявителя митинга на Лубянке арестовали на 30 суток за стояние на Трубной
[13:35]Задержан подозреваемый в убийстве бьюти-блогера Екатерины Караглановой
[13:35]В рейтинг самых воруемых продуктов в России попали колбаса, сыр и кофе
[12:45]ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации


Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Поможет ли "Светофор" найти полезные продукты?
Фото: Global Look Press
Как обустроить пространство для домашних занятий школьника
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Алла Пугачева // фото: Global Look Press
Всё еще икона стиля: модельер – о шести образах Аллы Пугачевой
Фото: Shutterstock
Как бороться с перегрузкой в период отпусков: восемь советов
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кешбэк

В Москве не станут достраивать "станции-призраки" в метро из-за дороговизны

Общество
13:07, 01 августа 2019

Заммэра Москвы заявил, что власти не будут достраивать «станции-призраки» в центре города, кроме «Суворовской».

Как передает «Интерфакс», накануне стало известно, что столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил возобновление проекта строительства станции «Суворовская» в ЦАО.

При этом она может стать единственной из спроектированных, но не построенных в советское время станций столичного метрополитена, которую все-таки введут в эксплуатацию.

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, остальные «станции-призраки» так и останутся недостроенными из-за технических сложностей ведения работ в центре города, их высокой стоимости и, самое главное, низкой востребованности потенциальными пассажирами.

«В районах предполагаемого расположения этих станций транспортная ситуация хорошая, и острой необходимости в дополнительных остановках на линиях метро пока нет. А учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим, сейчас такие проекты не рассматриваются», — рассказал Хуснуллин, добавив, что уже до конца этого года будут завершены строительные работы на Некрасовской линии метро.

 

Поделитесь статьей:
Фото: Global Look Press

Общество

Массовая гибель пчел в России приведет к потере урожая

Читать далее >

Общество

Полицейским могут не доплатить за задержания на митинге 27 июля

Читать далее >

Общество

В Тольятти сотрудники скорой помощи отложили "итальянскую забастовку"

Читать далее >

Политика
Куда девать новых сахаровых и солженицыных
Врач Навального усомнилась в заключении НИИ Склифосовского
Малайзия призвала провести открытое расследование катастрофы MH17
По делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля предъявлено первое обвинение
Общество
День рождения панд в Московском зоопарке: фоторепортаж
Полицейским могут не доплатить за задержания на митинге 27 июля
СК попросит арестовать пятерых задержанных по делам об акции 27 июля
В Тольятти сотрудники скорой помощи отложили "итальянскую забастовку"
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российская история продолжает быть избыточно наглядной: ровно 27 июля российский президент опустился на дно. Это не только тактическая ошибка – это еще и незнание истории


Культура и ТВ
Блестящие эпохи в истории Китая в красочных томах
"Левада-центр": россияне верят Соловьеву, но перестают доверять телевидению
Владимир Машков прокомментировал закон о госзакупках в сфере культуры
"Однажды в Голливуде": Квентин Тарантино и альтернативная история
Шоу-бизнес
Панки возвращаются в город!
Алибасов назвал слишком "хлопотной" идею судиться с производителем "Крота"
Mon amour, я люблю тебя: Rammstein "подожгли" и "осеменили" Лужники
Сергей Соседов: "Жара" Эмина Агаларова – полная деградация шоу-бизнеса!

Здоровье
Как правильно выбрать арбуз?
Все,что нужно знать о женском здоровье
Врачам хотят выплачивать по тысяче рублей за каждый выявленный случай рака
Число посетителей павильонов "Здоровая Москва" может вырасти до полумиллиона
Туризм
Погуляй винными дорогами
С сентября Финляндия изменит условия получения визы для россиян
Количество смертей россиян в Анталье связали с популярностью курорта
С начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян
Авто
"ГУМ-Авторалли" – 2019 на Красной площади: фоторепортаж
Россияне смогут получать госномера на автомобили у производителей
ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации
Российские пассажиры призвали заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов
Недвижимость
"Ветхое жилье" больше не значит "аварийное"?
В июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае
"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года
Более половины россиян хотели бы приобрести дачу
Читайте также
Свежий номер

Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Про "Курск" по крайней мере известно, что его погубил страшный взрыв // Фото: Валерий Зуфаров
Спасите наши души. Почему тайны флота не всплывают на поверхность
Настя Ивлеева // кадр: вДудь / YouTube
Дети хайпа. Как выбилась в звезды Настя Ивлеева – "девочка с яйцами"
Александр Масляков – старший // Фото: Global Look Press
Империя Масляковых под ударом. "АМиК" могут лишить прав на КВН
Мария, Ангелина и Кристина // фото: агентство «Москва»
Против сестер Хачатурян ополчилась семья
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Андрей Смирнов // фото: Global Look Press
Андрей Смирнов:
Прошлое будет возвращаться, пока мы не сведем с ним счеты
Александр Ширвиндт // фото: Андрей Струнин
Александр Ширвиндт:
Юбилейное безобразие переживу на даче
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Михаил Полицеймако // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Михаил Полицеймако:
Людей приучают быть тупым стадом


Зураб Церетели // фото: агентство «Москва»
Зураб Церетели задолжал Москве
Шишкан (третий слева) с Семиным, Гергиевым и Газзаевым
Вор Шишкан – лучший друг звезд?
Бари Алибасов // фото: Андрей Струнин
Бари Алибасов отрекся от жены
Владимир Соловьев // фото: Global Look Press
Владимир Соловьев готовится стать гражданином Италии?
Баста // фото: Global Look Press
После скандала с травой Баста решил возродить СКА

«Сейчас же не 37-й год – что хочешь, то и говори, тем более в интернете, «черный воронок» за тобой завтра не приедет» // стоп-кадр / YouTube
Штраф за новость о штрафе, или Круговорот оскорбления власти в Интернете
кадр из заставки сериала
Сериалу "Санта-Барбара" – 35 лет. Как сложились судьбы актеров?
Коляска, костыли… пошел! Житель Ельца восстановился вопреки прогнозам врачей
Фото: Global Look Press
Губернаторские боты. Как главы регионов покупают любовь в интернете
"Заезд на инвалидных колясках" во главе с мэром позвали на восток Тагила