В Москве не станут достраивать "станции-призраки" в метро из-за дороговизны

Заммэра Москвы заявил, что власти не будут достраивать «станции-призраки» в центре города, кроме «Суворовской».

Как передает «Интерфакс», накануне стало известно, что столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил возобновление проекта строительства станции «Суворовская» в ЦАО.

При этом она может стать единственной из спроектированных, но не построенных в советское время станций столичного метрополитена, которую все-таки введут в эксплуатацию.

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, остальные «станции-призраки» так и останутся недостроенными из-за технических сложностей ведения работ в центре города, их высокой стоимости и, самое главное, низкой востребованности потенциальными пассажирами.

«В районах предполагаемого расположения этих станций транспортная ситуация хорошая, и острой необходимости в дополнительных остановках на линиях метро пока нет. А учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим, сейчас такие проекты не рассматриваются», — рассказал Хуснуллин, добавив, что уже до конца этого года будут завершены строительные работы на Некрасовской линии метро.