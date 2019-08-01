Сохранение дождливой и прохладной погоды ждет москвичей в первый день августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 1 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит оставаться под влиянием высотного малоподвижного циклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве 1 августа составит 14..16, по области — 11..16 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 742 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, колебания атмосферного давления в сочетании с прохладной погодой могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей и сопровождаться симптомами обострения у лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, суставов и позвоночника.