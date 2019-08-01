СК попросит арестовать пятерых задержанных по делам об акции 27 июля

Следователи задержали пятерых предполагаемых участников митинга 27 июля по делу о «массовых беспорядках» в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СКР проверяет пять человек, подозреваемых в участии в несанкционированном митинге в Москве 27 июля. Позднее обвинения по так называемому дему о «массовых беспорядках» было предъявлено Кириллу Жукову, который свою вину не признал.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в настоящий момент число задержанных по данному делу достигло пяти. При этом подчеркивается, что эта цифра в ближайшее время может возрасти.

«Следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», — говорится в сообщении СК.

Среди задержанных называются тренер сборщиков подписей избирательного штаба юриста ФБК Любови Соболь Алексей Миняйло, которого допрашивают как подозреваемого в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам, а также первый фигурант данного дела Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Отмечается, что следствие будет просить суд об аресте всех задержанных.