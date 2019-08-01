Синоптики пообещали москвичам аномально холодную первую половину августа

Специалисты Гидрометцентра России не смогли дать оптимистический прогноз на первые недели августа.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 1 августа, в Москве сохранится холодная и дождливая погода с температурой воздуха 14..16 градусов тепла.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на специалиста Росгидромета Геннадия Елисеева, улучшений метеорологической ситуации в регионе не стоит ждать и в ближайшие недели.

«Сказать что-то оптимистическое не получается», — добавил синоптик.

По его словам, ложбина низкого давления все еще находится к востоку от европейской части России, а Москва остается в тылу циклона с центром к востоку от Казани. Эта ситуация устойчива, когда произойдут изменения, сказать невозможно.

Елисеев уточнил, что тепло может вернуться в столицу в середине месяца, однако потом вновь наступит быстрое похолодание, которое уже будет характерным для конца лета.